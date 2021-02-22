شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات اغاثية للنازحين بمخيم جو النسيم بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إيوائية وغذائية على 200 أسرة بمخيم "جو النسيم" للنازحين بمدينة مأرب، بعد نزوحهم مؤخرًا من مخيمات مديرية صرواح، عقب استهدافها بالقذائف والصواريخ من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية.



وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف القرى ومخيمات النزوح بصواريخها وقذائفها، من أجل إجبار ساكنيها على النزوح للنجاة بأنفسهم، وإيجاد مآسي إنسانية للمتاجرة بها محليا ودوليا، إلى جانب نهب ممتلكات النازحين التي يخلفونها عند النزوح.