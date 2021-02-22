رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم باعمال سفارة اليابان لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم القائم باعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واخر المستجدات على الساحة الوطنية، بما فيها استمرار الأعمال العسكرية لميليشيا الحوثي الارهابية على مأرب وغيرها.



وأشاد الدكتور بن دغر بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنًا الدعم السخي الذي تقدمه اليابان لليمن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأكد التزام الشرعية بخيار السلام الشامل المستند إلى مرجعياته الوطنية التي تقرها الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، والمجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيةً ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، باعتباره معالجًا للأسباب التي أنشأت الأزمة في اليمن، وموقفًا دوليًا عادلًا ينبغي التمسك به.

من جانبه جدد القائم باعمال السفارة اليابانية موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن، وشرعية فخامة رئيس الجمهورية والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.. معربًا عن استعداد اليابان للمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الحرب.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله أبو الغيث، والامين العام المساعد للمجلس عزالدين العنسي.