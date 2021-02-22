شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد ممثل الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مستشار وزير الخارجية السفير جمال ناصر، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد الممثل المقيم للأنشطة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة ويليم غريزلي.



وعبر مستشار الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية ومكتب الشؤون الإنسانية ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة بما يساعد على رفع المعاناة عن الشعب اليمني ودفع جهود السلام.

من جانبه اكد غريزلي، على بذل مزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية لتسهيل مهمته بما يساعد على تنفيذ الأنشطة والتداخلات التي ترفع المعاناة عن الشعب اليمني.