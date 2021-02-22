إختتام دورة في الممارسات الجيدة في المختبرات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالممارسات الجيده في مختبرات ضبط جودة الأدوية الدورة التي شارك فيها كادر اقسام المختبر المختلفة .



وتلقى المشاركون في الدورة على مدى عشرة ايام مهارات تدريبية نظرية وتطبيقية مكثفة تناولت طرق الأساليب الإدارية والفنية للتعامل مع إدارة المختبرات وتنظيم العمليات والتوثيق فيها والمتضمنة استلام العينات وفحصها والإجراءات المتخذة والتوثيق السليم، بهدف رفع كفاءة المشتغلين بالمختبر والسير به نحو الافضل .