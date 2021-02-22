مأرب.. تدشين أعمال الرصف والتحسين في منطقة الروضة

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الاثنين، أعمال الرصف والتحسين في شوارع منطقة الروضة بطول ثلاثة كم.



وتشمل أعمال الرصف مساحة إجمالية تقدر بنحو 6500 كم مربع، كما تشمل غرس 4000 شجرة تتنوع ما بين نخيل، دمس وزهور، إضافة إلى تمديد شبكة الري بطول 3 كم.



وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين محمد عطية، أن أعمال التحسين والرصف والتشجير والإنارة في شوارع ومناطق مدينة مأرب تسير بوتيرة عالية.



وأشار إلى أن العام 2021م سيشهد نقلة نوعية في تنفيذ العديد من مشاريع التحسين في مدينة مأرب لإظهارها بمظهرها اللائق وذلك نظرا للنمو الاقتصادي والتوسعة العمرانية التي تشهدها المحافظة.



