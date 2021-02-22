شكرا لبحثكم عن خبر الدكتوراه بامتياز للباحث "مانع حمران " من قسم علم الاجتماع بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن| عادل حمران

نال الباحث "مانع عبدالله حمران " صباح اليوم الاثنين، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من قسم علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة عدن على أطروحته الموسومه بـ : " تاثير العولمة عن هوية و قيم الشباب الجامعي".

وتكونت لجنة المناقشة العلنية من: 1- البرفيسور فضل عبدالله الربيعي - رئيسا و مشرفا علميا 2- أ. مشارك د. محمد سالم مبارك بن جمعان مناقشا خارجيا من جامعة حضرموت 3- أ. مشارك د. سيف محسن عبدالقوي عضوا و مناقشا داخليا جامعة عدن.

وأشادت لجنة المناقشة بأهمية الأطروحة العلمية وقدّرت جهود الباحث العلمي وتميزه واعتبرت الأطروحة رافدًا علميًا مهمًا في علم الاجتماع لمناقشتها موضوع مهم شمل الشباب الجامعي الذي يشكل طبقة مهمة في المجتمع، و رافدا علمي لمكتبة جامعة عدن، وأوصت بطباعة الأطروحة على نفقة جامعة عدن لأهميتها وتميزها العلمي.

ويذكر بان الباحث مانع حمران قد حصل على دكتوراه في مناهج البحث من كلية التربية بجامعة عدن عام 2015م و اليوم يحصل على درجة الدكتوراة بامتياز من قسم علم الاجتماع و يتميز بانه من اوائل الباحثين في جامعة عدن الذين حصلوا على درجتي دكتوراه بتخصصات مختلفة.

وحضر المناقشة عميد كلية الآداب الدكتور جمال الحسني عدد من الدكاترة ورؤساء الاقسام العلمية بكلية الآداب، وقيادات مدنية و عسكرية وجمع من الباحثين و الطلاب و حشد غفير من الناشطين و زملاء و طلاب الباحث.