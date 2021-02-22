شكرا لبحثكم عن خبر بينهم أحد أقرباء عبدالملك الحوثي.. مصرع قيادات حوثية كبيرة في مأرب (آخر المستجدات) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل عدد من قيادات الحوثيين الميدانية خلال المواجهات العنيفة التي تشهدها جبهة مأرب منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي العميد محمد محمد عبدالله شرف الدين وكيل نيابة لدى القضاء العسكري التابع للحوثيين والذي تربطة صلة نسب بزعيم جماعة الحوثيين الإرهابية عبدالملك الحوثي قتل مع العشرات من أفراده بغارة جوية في جبهة رغوان الجدعان مأرب.

كما لقي القيادي الحوثي العقيد محمد الصغير مقبل قايد الرضي مصرعه في جبهة هيلان صرواح غربي محافظة مأرب.

وأضافت المصادر "أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار"، مشيرةً إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني حيث دمّرت 5 عربات مدرعة وطقمين كانت تحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

واستهدف طيران التحالف -بعدّة غارات- مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.