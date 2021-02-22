شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يطيح بشقيقه من قيادة الهجوم على مارب .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد فشل جميع القيادات الحوثية التي كلفت بجبهة مأرب واستمرار الانكسارات والهزائم كلفت مليشيا الحوثي، رئيس الاركان في القوات التابعة لهم محمد الغماري، قائدا عاما لمعركة مأرب.

وجاء هذا الإجراء الحوثي، عقب تعرض الجماعة، لانتكاسة غير مسبوقة في التصعيد الحالي الذي تشنه على محافظة مأرب الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وأزاحت الجماعة، عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة وكلفت الغماري، للإشراف على المعارك في جبهات مأرب.