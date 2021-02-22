شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فيديو مصور جثث عناصر ميليشيا الحوثي متناثرة في شعاب جبهة هيلان غربي محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتكبد الارهابية خسائر فادحة في الارواح والعتاد في جبهات والجوف على مدى ايام.

وأظهر فيديو مصور جثث عناصر ميليشيا الحوثي متناثرة في شعاب جبهة غربي محافظة مأرب تركتها ميليشيا الحوثي خلفها.

وقالت مصادر عسكرية أن ميليشيا أصبحت لا تهتم بجثث عناصرها والتي أصبحت بالعشرات في كل جبهة بشكل يومي.

وبحسب المصادر فإن الميلشيا توهم أغلب أسر قتلاها التي لا ترغب في سحب جثثهم بأنهم أسرى لدى .

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