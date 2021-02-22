شكرا لبحثكم عن خبر وصول المنسق العام لأمين عام الامم المتحدة للعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

وصل الى مطار عدن الدولي صباح اليوم المنسق العام للامين العام للأمم المتحده ومنسق الشؤون الانسانية المقيم في الجمهورية اليمنية السيد / وليام ديفيد غريسلي الذي يزور العاصمة عدن حاليا وكان في استقباله في مطار عدن الدولي وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري وقد اطلع وكيل اول محافظة عدن الوفد الزائر لبلادنا عن كثب على حجم الأضرار الناجمه جراء القصف الصاروخي الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وما الحقه من تدمير البنية التحتيه للمطار.

وتشمل زيارة الوفد الاممي مقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ومعالي وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان وقيادة البنك المركزي اليمني ومن المقرر ان تستمر الزياره حتى السبت القادم...