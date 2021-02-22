وزير الصحة يلتقي ممثل منظمة اليونسيف لدي اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل منظمة اليونسيف لدي اليمن فيليب دوميل عدد من الموضوعات المتصلة بتدخلات اليونسيف في المجال الصحي.



وتطرق اللقاء إلى استعدادات وزارة الصحة لتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كوفيد ١٩ والإجراءات الفنية والإدارية المتخذة لذلك ٠٠ بالاضافة الي تحديد الفئات المستهدفه وفق الأولويات وتفعيل الجوانب التوعوية الموجهه للمجتمع قبل وأثناء إعطاء اللقاح والتعريف باهميته ومدي مساعدة اليونيسيف في انجاحها وكذا النتائج الخاصة بالمسح الخاص بحالات سوء التغذية و التصنيف المرحلي له .

وفي اللقاء، اكد وزير الصحة على ضرورة مشاركة الجانب الحكومي في عمل اي مسوحات واستقصاء ومشاركته المعلومات والأرقام المتصلة بهذه المسوحات وتبادلها معه لتعم الفائدة المنظمات والوزارة والسلطات المحلية بالمحافظات لما لها من أهمية قصوى ونحرص ان تشمل الدراسات كل المناطق لاسيما الأكثر احتياجا منها .. مثنياً على الدور الذي تضطلع به اليونيسيف في دعم وتقوية القطاع الصحي .

من جانبه قدم ممثل اليونيسيف شرحاً تفصيلياً بالتدخلات التي تنفذها اليونيسيف منها رفدها عدد من المراكز الصحية بثلاثمائة ثلاجه لحفظ اللقاح ودعم مختلف الأنشطة بالقطاع الصحي .

حضر اللقاء، وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور، علي أحمد الوليدي، ومدير عام مكتب وزير الصحة، عبدالناصر النمير، ومدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز نوزوكي .