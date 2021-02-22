تدشين مشروع الكابلات الكهربائية الثابتة بالحَوطَة و مشروع تخفيف الأحمال في تُبَن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشَّن محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم ، العمل في تنفيذ مشروع الكابلات الثابتة الكهربائية بمديرية الحَوطَة، وصيانة محطاتها التحويلية الفرعية ، و مشروع تخفيف الأحمال على الخط الكهربائي " الوَهْط ــ صَبِر " بمديرية تُبَن.



وقدم مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبد الحميد الرَّهَوِي، شرح عن مستويات التحضيرات الفنية التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطط استقبالها الموسم الصيفي المرتقب ، بواسطة صيانتها لموِّلدات المؤسسة الكهربائية و محوِّلاتها و شبكاتها و كابلاتها .

واكدالمحافظ دعم السلطة المحلية، لمؤسسة الكهرباء، مشيراً إلى الاعتماد الرسمي من الحكومة لحصة المحافظة من محطة فخامة الرئيس هادي الكهربائية بالعاصمة عدن البالغة مرحلتها الأولى " 264 " ميغا وات.

إلى ذلك ، ناقش محافظ لحج مع عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية، الدكتورة فاطمة الفقيه، أوضاع الكلية والتحديات التي توجهها.