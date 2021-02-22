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تدشين مشروع الكابلات الكهربائية الثابتة بالحَوطَة و مشروع تخفيف الأحمال في تُبَن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

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دشَّن محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم ، العمل في تنفيذ مشروع الكابلات الثابتة الكهربائية بمديرية الحَوطَة، وصيانة محطاتها التحويلية الفرعية ، و مشروع تخفيف الأحمال على الخط الكهربائي " الوَهْط ــ صَبِر " بمديرية تُبَن.

 

وقدم مدير فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبد الحميد الرَّهَوِي، شرح عن مستويات التحضيرات الفنية التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطط استقبالها الموسم الصيفي المرتقب ، بواسطة صيانتها لموِّلدات المؤسسة الكهربائية و محوِّلاتها و شبكاتها و كابلاتها .

 

واكدالمحافظ دعم السلطة المحلية، لمؤسسة الكهرباء، مشيراً إلى الاعتماد الرسمي من الحكومة لحصة المحافظة من محطة فخامة الرئيس هادي الكهربائية بالعاصمة عدن البالغة مرحلتها الأولى " 264 " ميغا وات.

 

إلى ذلك ، ناقش محافظ لحج مع عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية، الدكتورة فاطمة الفقيه، أوضاع الكلية والتحديات التي توجهها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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