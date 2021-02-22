إجتماع بعدن يناقش اداء مؤسسة المياه واحتياجاتها من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن برئاسة المحافظ أحمد لملس، تقرير نشاط المؤسسة خلال الفترة «أكتوبر - ديسمبر» 2020، ومصفوفة احتياجات المؤسسة من المشاريع العاجلة .



وتطرق الإجتماع إلى مناقشة سُبل توفير الدعم المالي للمؤسسة لتمكينها من توفير احتياجاتها، والإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها في ظل انعدام الدعم وشحة الموارد.

واستعرض مدراء الإدارات التخصصية ومدراء المناطق أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه أعمالهم اليومية، وتحدّ من تقديم خدمة جيدة للمواطنين، والمقترحات الكفيلة بحلها.

وفي الإجتماع، شدد محافظ عدن، على تكاتف جميع قيادات وكوادر المؤسسة وتشكيل كتلة عمل واحدة لمواجهة الوضع الاستثنائي الصعب الذي تمرّ به المؤسسة.