وزارة المياه والبيئة تعتزم الاعلان عن محميات طبيعية في 3 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم الهيئة العامة لحماية البيئة، الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية في عدن ولحج وسقطرى، كخطوة أولى، لحماية الموارد الطبيعية التي تتعرض للاستنزاف والتدهور .



جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة المياه لقطاع البيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي في معرض الابتكارات العلمية لطلاب مدارس عدن ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني للبيئة.

وأشاد بالتفاعل الكبير الذي حضي به المعرض اليوم حيث عرض فيه مجموعة من الابتكارات العلمية في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقة البديلة وإعادة تدوير المواد واستخدامها في صنع مجسمات وأدوات مفيدة.

كما دشنت الهيئة ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل حول الموارد البحرية اليمنية، وأهميتها، وخطط وبرامج هيئة حماية البيئة في حماية الثروة البحرية والساحلية، ومناقشة الإشكاليات والمهددات البيئية، والخطط الوطنية لحماية البيئة، ومخاطر الخزان النفطي العائم (صافر) على البيئة البحرية ، والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية.