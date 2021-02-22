نائب الرئيس يعزي بوفاة العلامة عبدالله العليمي باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، بوفاة والده العلامة عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير، الذي وافته المنية اليوم بعد عطاءات علمية ومجتمعية.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره التربوية والتنويرية والاجتماعية، وما تركه من إرث في مجال التأليف والاهتمام بالتاريخ اليمني وأنساب اليمن وقبائلها ومساعيه الخيرة في إصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.