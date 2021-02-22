الارياني يناقش مع الخطوط الجوية اليمنية قضايا الترويج السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، رئيس مجلس الترويج السياحي اليوم بعدن مع رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية احمد العلواني، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المجلس و"اليمنية" وسبل تفعيلها بما يساهم في إعادة تفعيل المجلس ليقوم بدوره ومهامه على أكمل وجه.



وأشاد الارياني بالدور الوطني الذي قامت به ولا تزال الناقل الوطني طيران اليمنية والذي كان له الدور الكبير في ربط اليمن بالعالم والعكس، مبديا استعداد مجلس الترويج السياحي للتعاون مع مجلس ادارة الخطوط والعمل للتغلب على التحديات والعراقيل التي تواجهه.

وجرى مناقشة امكانية قيام "اليمنية" بنقل السياح الى محافظة ارخبيل سقطرى وفق جداول سيتم الترتيب لها في المستقبل كون المحافظة تتمتع بخصائص السياحة البيئية والتي تتميز بها سقطرى.

وتطرق العلواني إلى دور "اليمنية" واسهاماتها خلال السنوات الأخيرة والصعوبات والتحديات التي تعترضها وظروف العمل، لا سيما في الجانب المالي والفني.

حضر اللقاء مدير منطقة عدن عبدالله صالح والمدير المالي للخطوط الجوية اليمنية عادل العطاس والمدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي انتصار الهدالي.