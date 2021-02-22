الأوقاف والإرشاد تنعي الداعية والمؤرخ عبدالله العليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ السعودية نيوز

نعت وزارة الأوقاف والإرشاد الداعية والمؤرخ عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير، الذي وافته المنية اليوم، الإثنين، بعد عمر حافل بالعطاء.



وقالت الوزارة في بيان لها، "إن الفقيد كان من الدعاة الذين لهم بصمات مشهودة في المجتمع، والمهتمين بالتاريخ والأنساب، وقد ألف في ذلك فأضاف إلى المكتبة اليمنية مؤلفات قيمة، وبرحيله يكون اليمن قد خسر عالما ومؤرخا كَرَّس حياته في الدعوة والتأليف وخدمة الوطن".

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لنجله مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ولكافة أسرته وأهله ومحبيه.. سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.