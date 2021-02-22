الرئيس هادي يعزي مدير مكتب الرئاسة بوفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي واخوانه وكافة آل العليمي باوزير، بوفاة والده الفاضل الشخصية الاجتماعية والعلامة عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد واسهاماته الفقهية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين.

وعبر عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.