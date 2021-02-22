رئيس الوزراء يعزي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بوفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، بوفاة والده العلامة عبدالله عبدالقادر العليمي باوزير، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة المجتمع.



وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل الذي عرف بالخير والصلاح وكان من المشهود لهم والمؤثرين في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع، الذي كان قريبا منه بتواضعه وحبه لعمل الخير.. منوها بادواره في الأعمال الإنسانية والخيرية وحرصه على تعزيز ثقافة المحبة والسلام.

واعرب عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.