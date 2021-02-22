لقاء بسيئون يناقش تطوير أنشطة الاتحادات الرياضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، على ضرورة تظافر جهود الأطر الرياضية، والعمل بروح الفريق الواحد بما يساهم في تحقيق الرياضيين البطولات والإنجازات.



وجدد الوكيل التميمي في اللقاء الموسع لقيادات فروع الاتحادات الرياضية بوادي حضرموت الذي نظمه مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء اليوم، دعم السلطة المحلية للأنشطة الرياضية، وحث على خلق مزيد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تعزيز الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب.

من جانبه أشار مدير مكتب الشباب والرياضة رياض الجهوري، الى أن اللقاء يهدف الى تقييم الأنشطة الرياضية وتدارس السبل الممكنة لمواصلة ما حققته فروع الاتحادات الرياضية من نجاحات.