البركاني يبعث برقية عزاء لمدير مكتب الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي بوفاة والده العلامة عبدالله العليمي باوزير، بعد حياة حافلة بخدمة المجتمع.



وقال " بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ وفاة والدكم عبدالله العليمي باوزير، والذي انتقل الى الرفيق الأعلى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، فقد كان الفقيد من المشهود لهم بالخير والصلاح والموعظة الحسنة، وسطي الاعتدال في مواقفه، حريص على غرس ثقافة المحبة والسلام والتسامح في المجتمع، امتاز بحسن الأخلاق والتواضع والإيثار وحب الخير للآخرين، قريباً من ابناء مجتمعه، مبادرا في تقديم الأعمال الانسانية والخيرية، وموضع تقدير واحترام لدى الجميع".

وعبر البركاني عن صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.