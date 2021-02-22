وكالة: الحوثيون يستخدمون النازحين في مخيم "الزور" دروعاً بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

اتهمت القوات الحكومة، مليشيات الحوثي باستخدام المدنيين والنازحين في مخيمات بمحافظة مأرب، شرق صنعاء، "دروعاً بشرية".



ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤولين عسكريين قولهما، إن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كـ"دورع بشرية".

وأكدا أن المعارك متواصلة، مضيفين إن 12 مقاتلاً من القوات الشرعية و20 عنصراً من الميليشيات قتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

وفي وقت سابق، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد العنف في مأرب. وقالت، على تويتر، "تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية".

وحذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن. وقال مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، إن ما يحصل في مأرب "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خصوصاً مع وصول القتال إلى مخيّمات النازحين"