مصرع 9 اشخاص في حادث مروري مروع في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي تسعة اشخاص مصرعهم في حادث مروري مروّع في طريق ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.



وقال شهود عيان ان تسعة أشخاص توفوا نتيجة تصادم دراجة نارية (موتر) مع سيارة في طريق السبعين بحي مديرية السبعين بصنعاء.

وأضاف الشهود ان الحادث وقع بعد خروج الدراجة النارية (الموتر) من بين الحواجز القاطعة إلى الشارع الرئيسي وعلى متنها ثلاثة اشخاص، لتصطدم بسيارة من نوع صالون كانت تقل عشرة اشخاص.

وتابع الشهود: لم يستطع حينها سائق السيارة التحكم بها، نتيجة السرعة التي كانت عليها فارتطمت بالحواجز الاسمنتية ما سفر عن وفاة ستة اشخاص من بين عشرة أشخاص كانوا على متن السيارة الصالون.

وهرعت سيارات الإسعاف على الفور الى مكان الحادث لنقل الضحايا للمستشفيات