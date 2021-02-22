مليشيا الحوثي تشيّع 24 من قتلاها خلال يوم في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

شيّعت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- يوم السبت، جثث أكثر من 20 عنصراً قتلوا في مواجهات متفرقة مع قوات الجيش والمقاومة الوطنية مسنودة بطيران التحالف العربي.



وشيعت مليشيا الحوثي، اليوم، في صنعاء، جثتي القياديين برتبة (عميد) قاضي محمد عبدالله عيسى شرف الدين، وبشير شاقي الصوفي، لقيا مصرعهما خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى جثتي صدام علي الوظاف وصامد حسين الريامي، برتبة افتراضية (عقيد).

وبرتبة (مقدم) استقبلت مقابر مليشيا الحوثي، يوم السبت، جثث كل من: صالح علي دواس، قاسم محمد السراجي، ادريس عباس هبة، محمد داحش الداعري. كما شيعت برتبة رائد كلاً من: أسامة حسين الميسري، شايف جمال الشريف، عبدالله أحمد الوقيدي، ومحمد عبدالله عيسى.

وبرتبة ملازم أول إلى مساعد، شيعت مليشيا الحوثي في صنعاء جثث كل من: أمين محمد جشيش، غمدان عبدالله الأمير، مروان علي الظفيري، نجم الدين العلوي، زيد يحيى الجرب، أحمد صالح ماطر، حسن بلال غيلان، عمار محمد غيلان، زيد علي اللاعي، محمد عبداللطيف اللاعي، هيثم عبدالله الشماخ، ومحمد حسين الشيبة.