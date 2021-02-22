"مسام" يعلن نزع 1531 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من فبراير الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، التي كانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد زرعتها في مناطق يمنية عدة، وبعضها تسبب بسقوط ضحايا مدنيين أغلبهم نساء وأطفال.



وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، من انتزاع 1531 لغماً حوثياً وقذيفة وعبوة ناسفة، من مناطق يمنية متفرقة.

وبينت غرفة عمليات المشروع في تصريح لمكتب مسام الإعلامي، أن الفرق تمكنت من نزع 100 لغم مضاد للأفراد، و388 لغماً مضاداً للدبابات، بالإضافة إلى نزع 1041 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبهذه الحصيلة الجديدة فإن إجمالي ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 218,924 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، فيما تواصل فرقها نزع الألغام وتطهير المناطق المدنية في محافظات عدة.

وبين المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أنه تمكن خلال هذا الأسبوع الثالث من فبراير، من نزع 14 لغماً مضاداً للأفراد و287 ذخيرة غير متفجرة و264 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة عدن، فيما تمكن من نزع 9 ذخائر غير متفجرة، ولغم واحد مضاد للدبابات في مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وأضاف، في بيان له، إن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت من نزع لغم مضاد للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، كما نزعت 28 لغماً مضاداً للدبابات، و3 ذخائر غير متفجرة بمدينة خب الشعف بمحافظة الجوف.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تمكنت فرق المشروع من نزع 19 لغماً حوثياً مضاداً للدبابات و13 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة مأرب تمكنت الفرق من نزع 480 ذخيرة غيرة متفجرة و70 لغماً مضاداً للأفراد، فيما تمكنت الفرق من نزع 14 لغماً حوثياً مضاداً للأفراد و237 ذخيرة غير متفجرة من مديرية عتق بمحافظة شبوة.

إلى ذلك تمكنت فرق "مسام" الهندسية من انتزاع 13 لغماً حوثياً مضاداً للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخا، إضافة إلى انتزاع 11 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية موزع، وانتزاع 52 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين بمديرية ذباب بمحافظة تعز.

وكانت غرفة عمليات مشروع "مسام" لنزع الألغام وتطهير اليمن قد أعلنت عن نزع فرق المشروع لـ2956 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر فبراير الجاري