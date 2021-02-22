مصرع 70 عنصراً حوثياً وجرح وأسر العشرات في معارك عنيفة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلنت القوات الحكومية، الاثنين 22 فبراير 2021م، مصرع 70 عنصراً حوثياً وجرح وأسر العشرات في عدة جبهات غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتال، في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة".

وأضاف، إن هجمات المليشيات فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال، مشيراً إلى أن المعارك استمرت لساعات.

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش، حيث "دمّرت 5 عربات مدرعة و2 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان"