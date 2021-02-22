بن دغر يعزي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بوفاه والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، بوفاة والده العلامة عبدالله عبدالقادر باوزير، بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشاد بمناقب الفقيد الباحث والمؤلف في الشؤون الاسلامية، وإسهاماته الخيرية والاجتماعية في الدعوة والإرشاد وحب الخير ونشر ثقافة المحبة والتسامح وسعيه الدائم الى إصلاح ذات البيان.

وقال الدكتور بن دغر برحيل العلامة الفاضل عبدالله العليمي فقدت محافظة شبوة خاصة واليمن عامة احد رجالاتها الأفاضل.. معبرا عن احر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان.