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بن دغر يعزي مدير مكتب رئاسة الجمهورية بوفاه والده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

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بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، بوفاة والده العلامة عبدالله عبدالقادر باوزير، بعد حياة حافلة بالعطاء.

 

واشاد بمناقب الفقيد الباحث والمؤلف في الشؤون الاسلامية، وإسهاماته الخيرية والاجتماعية في الدعوة والإرشاد وحب الخير ونشر ثقافة المحبة والتسامح وسعيه الدائم الى إصلاح ذات البيان.

 

وقال الدكتور بن دغر برحيل العلامة الفاضل عبدالله العليمي فقدت محافظة شبوة خاصة واليمن عامة احد رجالاتها الأفاضل.. معبرا عن احر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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