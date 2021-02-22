إصابة مواطن وشقيقه جراء انفجار قنبلة يدوية في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 ـ إب

أصيب مواطن وشقيقه، الاثنين 22 فبراير/ شباط 2021، جراء انفجار قنبلة يدوية بعاصمة محافظة إب التي تحمل الاسم ذاته.



وذكرت مصادر محلية، أن قنبلة يدوية انفجرت بسبب مزاح في حي المنظر جوار مستشفى ناصر في مدينة إب.

ووفق المصادر، فإن انفجار القنبلة نتج عنها إصابة حاملها مراد الخباني بجروح خطيرة إضافة إلى إصابة شقيقه محمد بجروح متوسطه بشظاياها.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى عارمة وانتشارا للسلاح بشكل كبير.