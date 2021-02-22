"المشتركة" تكسر هجوما حوثيا غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بالضالع، في وقت متأخر من مساء الأحد 21 فبراير/ شباط 2021، هجوماً لمليشيا الحوثي غرب المحافظة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة تمكنت من كسر هجوم عسكري لمليشيا الحوثي المدعوم إيرانيّاً باتّجاه قطاع بتار والأطراف الغربية لقطاع صُبيرة ـ الجُبّ.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات الحوثية حاولت اختراق المواقع المتقدمة للقوَّات الجنوبيَّة، إلَّا أنَّها جوبهت بمقاومة شديدة أوقعت خسائر بشرية في صفوفها وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة