خسائر كبيرة للمليشيا في الساحل الغربي بنيران القوات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية، خلال الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية في ثلاثة قطاعات هامة على يد القوات المشتركة بجبهة الساحل الغربي.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن وحدة الاستطلاع رصدت نصب المليشيات الحوثية التابعة لإيران منصة إطلاق صاروخية خلف كلية الهندسة الكائنة في الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة تزامنا مع تحركات مكثفة لمقاتليها في ذات القطاع وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

مؤكدا تدمير المنصة الصاروخية ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وإخماد تحركات كانت تستهدف اختراق خطوط التماس في قطاع مدينة الصالح