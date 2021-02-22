حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة ودرجات الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية ومن الإنزلاقات الطينية.

كما وجه المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وتوقعت النشرة التي اطلع عليها "الخليج 365"، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، غائمة جزئياً الى غائمة مع تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة التي قد يصاحبها الرعد أحياناًعلى أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة. ويتوقع تشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين).

وأضافت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على السواحل الجنوبية والغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة على الساحل الغربي، وجنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل أقصى سرعة لها 20 عقدة