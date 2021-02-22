‏الارياني: مليشيا الحوثي افشلت مشاورات تبادل الأسرى ورفضت الإفراج عن الصحفيين المختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران أفشلت جولة المشاورات التي استضافتها الاردن حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين".



وأضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الجولة الخامسة من المشاورات التي استضافتها الاردن واستمرت قرابة شهر شهدت تقدماً كبيراً قبل صدور قرار الخارجية الأمريكية الغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" والذي قرأته المليشيا الحوثية كضوء اخضر لممارسة التصعيد السياسي والعسكري"‏.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي الارهابية رفضت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق "عمان 3" وضم خمسة من الصحفيين المخفيين قسرياً لكشوفات التبادل، واطلاق المختطفين من السياسيين والاكاديميين وكبار السن، ووضعت كعادتها العقبات والعراقيل أمام التقدم في هذا الملف الانساني‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن مارتن غريفيث بالضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها في اتفاق السويد وتبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، والدفع باتجاه تحقيق تقدم في الملف الإنساني لإنهاء معاناة آلاف الاسرى والمختطفين ولم شملهم بأسرهم.