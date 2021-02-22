محافظة مأرب تستقبل قافلة غذائية من أبناء الحديدة والقوات المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبلت محافظة مأرب، القافلةُ الغذائية الاولى مقدمة من أبناء محافظة الحديدة والقوات المشتركة، رفداً لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



واستقبل القافلة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، ووكيل وزارة الادارة المحلية عبدالله القبيسي.

وثمن مفتاح هذه المبادرة التي تثبت ان الشعب اليمني بات، كله صفا واحدا ضد هذه المليشيا الارهابية، لاستعادة ما تبقى من المحافظات من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وأشار الى ان أبناء الشعب اليمني من الحديدة وتعز وحتى مأرب وبقية المحافظات، يرسمون التاريخ على مشارف جبهة صرواح وجبال هيلان.