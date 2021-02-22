شكرا لبحثكم عن خبر وفاة العليمي في العاصمة السعودية الرياض وسيتم دفنه بهذا المكان ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتقل الى رحمة الله الشيخ عبدالله العليمي والد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن وإصلاح ذات البين.

ويعد الشيخ عبدالله العليمي احد مشائخ محافظة شبوة ورجال العلم والمعرفة الذي عمل على إصلاح ذات البيان ويعد مرجعية لكثير من القبائل اليمنية ولديه إسهامات في الاعمال الخيرية والاجتماعية.

ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر في مقبرة حائر جنوب الرياض