شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات عنيفة في محيط السجن المركزي بمدينة ر داع بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدور اشتباكات بين اهالي السجناء من ابناء قبائل قيفة و بين اهالي منطقة ريام بجوار السجن المركزي بمدينة ر داع محافظة البيضاء ويساندهم عناصر من الحوثيين.

وقالت المصادر محلية إن الاشتباكات جاءت بعد قيام احد الحوثيين من ابناء قبيلة ريام بطعن ٣ سجناء داخل السجن و ينتمي السجناء الثلاثة الى قبائل (خبزة _ سندي _ جرعون) بقيفة، و قد تداعى أبناء قبائل قيفة إلى السجن لرد على ما قام به اصحاب ريام.