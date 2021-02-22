شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات عنيفة في محيط السجن المركزي بمدينة ر داع بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تدور اشتباكات بين اهالي السجناء من ابناء قبائل قيفة و بين اهالي منطقة ريام بجوار السجن المركزي بمدينة ر داع محافظة البيضاء ويساندهم عناصر من الحوثيين.
وقالت المصادر محلية إن الاشتباكات جاءت بعد قيام احد الحوثيين من ابناء قبيلة ريام بطعن ٣ سجناء داخل السجن و ينتمي السجناء الثلاثة الى قبائل (خبزة _ سندي _ جرعون) بقيفة، و قد تداعى أبناء قبائل قيفة إلى السجن لرد على ما قام به اصحاب ريام.
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