شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة يوجه بازالة المباني العشوائية في الاودية المحيطة بمدينة عتق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبوة - سبأنت :

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بازالة المباني العشوائية والمستحدثة في الاودية المحيطة بمدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأوضح خلال ترأسه اليوم الأحد، إجتماعاً للجنة الخدمات وتحسين المدينة، أن هذه التوجيهات تأتي للمخاطر التي ستتعرض لها الأحياء في المدينة جراء السيول .. مشدداً على مكتبي الاشغال العامة والطرق والزراعة والري الاعداد لتنفيذ حملة شامل لازالتها بالكامل وتصفية عيون الاودية منها.

كما وجه محافظ شبوة بالغاء كافة وثائق بيع الاراضي خارج هيكل المخطط العام للمدينة، واحالة المتورطين فيها الى المسألة القانونية .. لافتاً إلى ضرورة الاستعانة بالاستشارات الفنية والهندسية في تنفيذ مشروع مخرجات الصرف الصحي للمدينة وحرمان المباني العشوائية القابلة للازالة منها.

واشاد المحافظ في الإجتماع بالنجاحات الملموسة التي حققتها اللجنة في مهام عملها في مجال نظافة المدينة وتحسين مظهرها الجمالي واللمسات الجمالية التي احدثتها في هذا المجال وخلال فترة وجيزة .. مشدداً على ضرورة التصدي بحزم لاية اعتداءات علي المتنفسات العامة وتعاون كافة القيادات الادارية مع اللجنة ومساعدتها على تنفيذ اعمالها الميدانية .