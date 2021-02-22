وزير التربية والتعليم يجري تعديلا في التقويم المدرسي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري تعميما الى مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات قضى بتعديل التقويم المدرسي للفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021م بإجراء الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك وذلك للاسباب التالية : -طول الفترة الزمنية بين آخر يوم دراسي في الفصل الثاني 8 ابريل واختبارات النقل المقررة بعد عيد الفطر المبارك. -صعوبة إستذكار الطلبة للمعلومات لطول الفترة بين توقف الدراسة واختبارات النقل. وبذلك قرر وزير التربية والتعليم بتقديم اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الثاني في جميع المراحل الدراسية بما لا يزيد عن عشرة أيام قبل شهر رمضان فيما تظل إختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بنفس التقويم السابق والذي حددها في 6 يونيو 2021م. وكانت إختبارات النقل في جميع المراحل الدراسية وفق التقويم السابق عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

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