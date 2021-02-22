شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يعود لأسرته بعد أن أختفى قبل أربعون عاماً وهكذا استقبلته العائلة ؟ .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاد مواطن يمني الى اسرته في محافظة الضالع بمنطقة مريس بعد ان فقد و أختفى منذ أربعون عاماً هو وشقيقة وعاد هو ولم يعد شقيقة الذي ظل مفقوداً الى اللحظة.

وقال سكان ان علي محمد سعيد الجلال عاد الئ اهله وقريته مشرعه مريس بعد ان غاب عن اهله عام 1980 م هو واخوه بشكل مفاجئ حسب ما افاد اهالي قرية مشرعه.

وذكرت المصادر ان الفرحه كانت كبيرة بعد يأس دام اربعين سنة حيث هلت الفرحه وعم الحنان بين أم وابنها واسره كامله تبحث عن ابنيهما عند عودت أحدهم اختلطت دموع الفرح بدوموع الصدمه بعد غياب 40 سنه وبحث متواصل من قبل اسرته.

عاد هو الئ اسرته بينما لا يزال شقيقه غائبا ولا يعلم احد.