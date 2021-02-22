شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : إيقاف سليمان الزامكي بعد الاعتداء على محافظ تعز في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن أن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أصدر توجيهات بايقاف سليمان الزامكي المتهم بالاعتداء على مقر إقامة محافظ تعز نبيل شمسان بالعاصمة عدن. وقال المصدر ان وزير الداخلية ومحافظ العاصمة عدن ومدير امن العاصمة عدن اقروا بتشكيل لجنة للتحيقيق في الحادثة وضبط كل المتورطين فيها. وحذر المصدر كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن مشيرا أن مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي أصدر توجيهات صارمة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار تحت اي مسوغ ومهما كان موقعه الأمني في الدولة

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