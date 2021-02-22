أثارت جدلا واسعا..قتل حيوان مفترس شمال العاصمة عدن(صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أدى مقتل حيوان مفترس في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع شمال العاصمة عدن جدلا واسعا في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة. وتمكن مواطن في مديرية الشعيب بقتل حيوان مفترس "النمر" في احد ضواحي المديرية. وعلق نشطاء ان غياب القانون في حماية مثل هذه الحيوانات ادى الى قتلها. وطالب نشطاء محليين الى حماية مثل هذه الحيوانات من عبث الانسان.

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