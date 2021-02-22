شكرا لبحثكم عن خبر القبض على عصابة بيع العسل المغشوش.. والصدمة في نوع هذة الخلطة! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الأمنية في عدن، القبض على عصابة بيع العسل المغشوش للمواطنين.
وأكد مصدر أمني أنه تم القبض في منطقة البساتين على عصابة متخصصة في النصب والغش التجاري ببيع العسل في منطقة اللحوم.
وأشار إلى أن المتهمين قاموا بخلط زيوت المحركات مع السكر وبيع المنتج للمواطنين على أنه عسل نوعية فاخرة.
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