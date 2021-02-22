شكرا لبحثكم عن خبر ضاحي خلفان يكشف لمن ستكون الغلبه في مأرب ومن سينتصر في معركتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف نائب قائد شرطة دبي الإماراتية، ضاحي خلفان لمن ستكون الغلبه في مأرب ومن سينتصر وقال خلفان على حسابه بتويتر ‏سترون الحوثي من مأرب هارب واضاف خلفان : ‏لماذا سيتورط الحوثي في حرب مأرب…لأن… عندها ستكون الحرب حرب قبائل وسيكون الميزان مائل لصالح مأرب. وتابع ‏كما خرج الاحباش من مأرب سيخرج الحوثي …هارب…. واكد خلفان ان ‏نهاية الحوثي ستكون كنهاية علي عبدالله صالح…ما لا يسمع الكلام ..ينتظر. واشار خلفان الى انه نصح المرحوم علي عبدالله صالح وحذره من الحوثي وقال انه اخبره ان الحوثي سيقتله لكنه لم يسمع.الآن اقول سيقتل الحوثي.

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