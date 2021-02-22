جبهة الضالع تشتعل مجددا

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يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع تجدد الاشتباكات المسلحة في قطاع باب غلق شمال مديرية قعطبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات الجنوبية والمشتركة من جهة، والمليشيات الحوثية من جهة أخرى. #معركة_قطع_النفس #المركز_الإعلامي_لمحور_الضالع_القتالي

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