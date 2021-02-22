كسر هجوم حوثي جديد في الساحل الغربي

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يزيد بن سلمان - شبوة - القوات المشتركة تكسر هجمات حوثية ليلية غرب حيس وتكبدها خسائر كبيرة

المركز الإعلامي لألوية العمالقة

كسرت القوات المشتركة، هجمات ليلية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مواقعها غرب بيت مغاري في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: أن المليشيات دفعت بمجاميع مسلحة من مناطق سيطرتها في قرية الحلة ومثلث العدين، في محاولة منها لتحقيق أي تقدم، إلا أنها فشلت أمام يقظة وصلابة أبطال المشتركة.

وأكد المصدر، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد المليشيات المهاجمة وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، ما تزال جثثهم مرمية في خطوط النار، فيما لا تزال الإشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

يشار إلى أن القوات المشتركة تمكنت في وقت سابق من نهار اليوم، من إخماد تحركات مسلحة للمليشيات في ذات الجبهة، بالتزامن مع رصد قيام المليشيات باستحداث تحصينات وخنادق عسكرية، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية بالحديدة.