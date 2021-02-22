شكرا لبحثكم عن خبر لغم حوثي يحول رأس طفل إلى أشلاء بذي السفال جنوب إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حول لغم حوثي مقدمة رأس طفل إلى أشلاء، بمحافظة إب، وسط اليمن، فيما أصيب والداه بصدمة نفسية أفقدتهما الحركة بعد شاهدا بأم أعينهما الحادث.

وبينت مصادر محلية، أن طفلاً في الحادي عشر من عمره، قُتل بطريقة مروعة بعد انفجار لغم حوثي في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

وأفادت المصادر بأن الطفل "إياد عبدالجليل محمد عبدالله قايد" 11سنة، قتل بانفجار لغم حوثي في قرية "السفنه" بمديرية ذي السفال، أثناء عبثه بلغم صنع على شكل لعبة.

وتحدثت المصادر، بأن اللغم الحوثي مصنوع محلياً على شكل لعبة، وعثرت عليه طفلة من أسرة "عبدالجليل" أثناء مرورها بالقرب من نقطة حوثية في المنطقة وجلبته معها إلى المنزل، قبل أن يتم العبث به من قبل الطفل "إياد" ويؤدي إلى مقتله.