شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط بعدن تصدر بيان عاجل بشأن الزيادة في الأسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*عدن - خاص*

أصدرت شركة النفط بعدن توضيحا هاما للمواطنين بخصوص ما يثار عن وجود أزمة بالمشتقات النفطية.

ونفى مصدر مسؤول في الشركة وجود أزمة في المشتقات النفطية مشيرا إلى ترتيبات تجريها قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام الأستاذة انتصار العراشة مع الجهات المعنية لإتمام آلية تموين السوق المحلية بالوقود.

وأكد المصدر عدم وجود ارتفاع جديد في سعر الوقود لافتا إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت نظرا لارتفاع الأسعار عالميا بالإضافة إلى ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لشراء وتحديد الاسعار تعكف حاليا على دراسة الأوضاع التي من شأنها الوصول إلى حلول مناسبة منوها إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تأخر نزول المشتقات النفطية للسوق المحلية مما اثار بلبلة من قبل البعض.

حيث أكد ان قيادة الشركة تقوم بجهود كبيرة لضمان تموين محطات توليد الكهرباء بالوقود فيما تعمل الحكومة والجهات المختصة في السلطة المحلية بعدن وشركة النفط لتجاوز أي عثرات بالتموين وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ودعا المصدر كافة المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات والتموين بما يحتاجوه من المشتقات النفطية لتفويت الفرصة أمام تجار السوق السوداء..