شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 70 عنصراً حوثياً وجرح وأسر العشرات في معارك عنيفة غربي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية، الأحد 21 فبراير 2021م، مصرع 70 عنصراً حوثياً وجرح وأسر العشرات في عدة جبهات غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجمات هي الأعنف شنتها مليشيا الحوثي بشكل متتال، في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة".

وأضاف، إن هجمات المليشيات فشلت أمام يقظة وصلابة الأبطال، مشيراً إلى أن المعارك استمرت لساعات.

وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من مليشيا الحوثي، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش، حيث "دمّرت 5 عربات مدرعة و2 أطقم كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان".

وذكر المصدر، أن طيران التحالف العربي استهدف بعدّة غارات مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

في سياق متصل، أفاد المركز الإعلامي، أن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة، نفذوا كميناً نوعياً لمجاميع من مليشيات الحوثي، كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية شمال المحافظة.

وتخوض قوات الجيش مسنودة برجال القبائل بإسناد جوي من مقاتلات التحالف بقيادة السعودية منذ أسبوعين معارك هي الأعنف ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في عدة جبهات بمحيط مأرب كبدت الأخيرة خسائر غير مسبوقة.