شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو اكبر دراجة يبتكرها يمنيون وتعد اكبر دراجه في العالم ومحمد الحوثي يطالب بتسجيلها في قائمة غيتس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي في ميليشيا الحوثي عضو المجلس السياسي للمليشيا محمد علي الحوثي عبر حسابه على تويتر أن ‏الإبداع اليمني قدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني .

واضاف حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمود حتى النصر

وتابع على الإخوة في الصناعة العمل على تسجيل هذه الدراجة المبتكرة في قائمة غينس كأكبر دراجةوتكريم مصممها وصنع مثيلات لها يستفاد منها في المدن الأثرية حفاظا عليها من السيارات

هذا وبسبب الظروف المعيشية للمواطنين وصعوبة الحصول على البترول ابتكر اليمنيون هذه الدراجه تماشي مع الحياه هالايام وجعلت اليمني يكافح ويناضل ويفكر كيف يمكن الخروج بحل من هذه الازمه التي يعيشها في ظل ميليشيات الانقلاب الحوثيه التي زرعت الموت بدل الحياه .