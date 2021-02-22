شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مواطن وشقيقه إثر انفجار قنبلة يدوية في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب مواطن وشقيقه، الأحد 21 فبراير/ شباط 2021، جراء انفجار قنبلة يدوية بعاصمة محافظة إب التي تحمل الاسم ذاته. وأوضحت مصادر محلية، أن قنبلة يدوية انفجرت بسبب مزاح في حي المنظر جوار مستشفى ناصر في مدينة إب. وبحسب المصادر، فإن انفجار القنبلة نتج عنها إصابة حاملها مراد الخباني بجروح خطيرة إضافة إلى إصابة شقيقه محمد بجروح متوسطه بشظاياها. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى عارمة وانتشارا للسلاح بشكل كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مواطن وشقيقه إثر انفجار قنبلة يدوية في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.