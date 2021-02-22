شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يوجه ضربة قاصمة للحوثيين في مأرب.. الحصاد مستمر..70 حوثيا ياكلون تفاح!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي 70 حوثياً حتفهم، يوم الأحد 21 فبراير/ شباط 2021م، في تصدي الجيش والقبائل لأعنف هجوم حوثي في جبهات عدة غرب المحافظة وغارات لطائرات دعم الشرعية.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش، أن قوات الجيش والمقاومة تصدوا لهجمات مليشيا الحوثي هي الأعنف في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، مما أسفر عن مصرع نحو 70 قتيلاً حوثياً، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى.

وأضاف إن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش، حيث دمّرت 5 عربات مدرعة وطقمين، كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

وأوضح أن غارات لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وفي شمال المحافظة نفذ الجيش كمينا محكما لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، كانت تحاول التسلل في أحد المواقع العسكرية.

وقال مصدر عسكري، إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم في إحدى شعاب مديرية رغوان الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف، قبل أن يباشروها بالنيران من جميع الاتجاهات ويوقعوا غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف إن قوات الجيش استعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات الحوثية.